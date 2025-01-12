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Sivasspor ve Alanyaspor Beraberlikle Ayrıldı
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Maçta Sivasspor'un golü Fode Koita'dan, Alanyaspor'un golü ise Sergio Cordova'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Augusto'nun topla ilerleyip ceza sahası içine girmeden sağ çaprazdan vuruşunda Nikolic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

56. dakikada Makouta'un sol kanattan ortasında ön direkte bulunan Cordova, kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 1-1

58. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Murat Paluli'nin taç çizgisi önünden penaltı noktasına doğru yerden çevirdiği topu iyi kontrol eden Koita'nın sert vuruşunda kaleci Ertuğrul ayaklarıyla meşin yuvarlağı çeldi.

77. dakikada Cordova'nın uzun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Ui-Jo Hwang'ın ceza yayından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Emrah Başsan (Emre Gökay dk. 68), Alex Pritchard, Rodrigues, Koita (Bekir Turaç Böke dk. 68)

Yedekler: Arda Endursun, Özkan Yiğiter, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Sina Kaya, Mehmet Talha Şeker, Turgunboev

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto (Lopes dk. 82), Janvier (Hwang dk. 74), Efecan Karaca (Fatih Aksoy dk. 82), Sergio Cordova (Balkovec dk. 88)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Arda Usluoğlu, Bera Çeken, Juan Christian

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Fode Koita (dk. 29) (Sivasspor), Sergio Cordova (dk. 56) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Bekir Turaç Böke (Sivasspor), Richard (Alanyaspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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