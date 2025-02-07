Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Sivasspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Beşiktaş'a karşı zor günler geçiriyor

Sivasspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Beşiktaş'a karşı zor günler geçiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş'a karşı kariyerinde sadece 1 galibiyet elde etti. Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, ligdeki durumu için kritik bir maça çıkacak.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kariyerinde 3 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 resmi müsabakada sadece 1 galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, yarın evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın, siyah-beyazlılara karşı şansı tutmuyor.

Erdoğan; Hatayspor, MKE Ankaragücü ve Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde Beşiktaş ile 7 resmi maç yaparken, 1 galibiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, Erdoğan'ın takımlarına karşı 3 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'de 23 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, 32 puanla 7. sırada olan Beşiktaş'ı mağlup edip, ligde alt sıralardan kurtulmak istiyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
img

MHP'yi ziyarete giden başkana soğuk duş! Kapıda kaldılar
img

Devriye aracındaki polis memurlarına bıçakla saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen antrenör, Cengiz Ünder'i duyunca anında vazgeçti

Kerem'i isteyen antrenöre Cengiz önerilince bakın ne dedi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.