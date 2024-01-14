Sivasspor'un Kader Keita ile Yolları Ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un yollarını ayırdığı 23 yaşındaki oyuncu Kader Keita, CFR Cluj'la anlaştı.

Sivasspor'da beklenilen performansı veremeyen ve forma şansı bulamayan genç oyuncu Kader Keita ile yollar ayrıldı. Keita'nın yeni takımı da belli oldu. Romanya takımlarından CFR Cluj, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu. Cluj'den yapılan açıklamada, "Hoş geldin Kader Keita. CFR 1907 Cluj ve Sivasspor, Kader Keita'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

Kader Keita, Sivasspor formasıyla bu sezon toplamda 9 karşılaşmada görev aldı. - SİVAS