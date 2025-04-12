Sivasspor'un Fenerbahçe Maçı Öncesi Eksikleri Belli Oldu
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç öncesinde sakatlıkları bulunan üç futbolcu bu karşılaşmada yer alamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Sivasspor'da 3 eksik futbolcu bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik futbolcu var. Sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Fode Koita ve kaleci Dorde Nikolic, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
4 futbolcu sarı kart sınırında
Bu maç öncesi Sivasspor'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda Jan Bieganski, Murat Paluli, Samuel Moutoussamy ve Charis Charisis, Fenerbahçe müsabakasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında oynamayacak. - SİVAS