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Sivasspor'un Fenerbahçe Maçı Öncesi Eksikleri Belli Oldu

Sivasspor'un Fenerbahçe Maçı Öncesi Eksikleri Belli Oldu
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç öncesinde sakatlıkları bulunan üç futbolcu bu karşılaşmada yer alamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Sivasspor'da 3 eksik futbolcu bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik futbolcu var. Sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Fode Koita ve kaleci Dorde Nikolic, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

4 futbolcu sarı kart sınırında

Bu maç öncesi Sivasspor'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda Jan Bieganski, Murat Paluli, Samuel Moutoussamy ve Charis Charisis, Fenerbahçe müsabakasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında oynamayacak. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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