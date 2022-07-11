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Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan Demir Grup Sivasspor'un kampı sona erdi.

Yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan Demir Grup Sivasspor'un kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp çalışmaları kapsamında 28 Haziran'da Gerede'de toplanan ve ertesi gün hazırlıklara başlayan futbolcular, 13 günlük kampı tamamladı.

Kamp süresince yeni sezona teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yoğun tempoyla hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, toplam 21 antrenman yaptı.

Kampta, yeni transferler Murat Paluli, Robin Yalçın ve Karol Angielski de yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip ayrıca kampta 2 de hazırlık maçı oynadı, Al Shamal'i 2-0, Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti.

Bolu kampının tamamlanmasının ardından 3 gün izin yapacak futbolcular, 15 Temmuz akşamı İstanbul'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.

Yeni sezon hazırlıklarını 26 Temmuz'a kadar Burgenland eyaletinin Güssing ilçesindeki Stegersbach kasabasında sürdürecek Sivasspor, burada 3 hazırlık maçı yapacak.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

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