Sivasspor'un Başarı Yolu: Kurbanoğlu Kazanmanın Önemi Üzerine Konuştu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Net Global Sivasspor'da kulüp asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından 4 Eylül Stadyumu'nda gazetecilere açıklama yapan Kurbanoğlu, kendileri açısından "tamam-devam" niteliğinde bir maça çıktıklarını belirtti.

Antalyaspor'u mücadelesinden dolayı tebrik eden Kurbanoğlu, "Bu maçta kaybetme gibi bir lüksümüz yoktu. Ligdeki pozisyonumuz ve durumumuz belli. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı ki biz bu yarışta varız diyelim. Bu yüzden çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." dedi.

"3 puan önemliydi"

Attıkları ilk golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösteren Kurbanoğlu, şunları kaydetti:

"Anlamsız bir ofsayttı. Ofsayt pozisyonu veriliyorsa hakem VAR'a çağrılmaz. Hakemi VAR'a çağırmadan ofsaytsa ofsayt denilir ama yoruma neden geldi. O pozisyonda neye istinaden gol iptal edildi bunu anlamış değiliz. Süreç sonunda bizim alacağımız 3 puan önemliydi ve biz de 3 puanı aldık. Yarışa sonuna kadar devam etmemiz lazım. İşimiz kolay değil, bu saatten sonra çok zor mücadelelerimiz var. Futboldan daha önemli olan sahadaki mücadeledir. Gerçekten oyuncularımızın bunu anlamış ve idrak etmiş olması lazım. Rıza hocamız hafta içerisinde futbolcularla sürekli toplantılar gerçekleştiriyor. Biz mücadele etmediğimiz müddetçe hiçbir şeyin iddiacısı olamayız. İnşallah bu mücadeleyi artırarak fazlasıyla sahaya yansıtırsak süreci kazasız belasız atlatacağız."

Kurbanoğlu, futbolculara güveninin tam olduğunu taraftar desteğiyle mücadeleyi sürdürmeyi hedeflediklerini, Galatasaray ile oynayacakları maç başta final niteliğinde karşılaşmalarının bulunduğunu sözlerine ekledi.