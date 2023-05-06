Sivasspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra İstanbul'a gidecek.Ümraniyespor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker görev yapacak.