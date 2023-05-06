Sivasspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra İstanbul'a gidecek.Ümraniyespor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker görev yapacak.