Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik oyun ile idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Trabzonspor 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS