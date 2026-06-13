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Sivasspor için taraftarlardan birlik çağrısı

Sivasspor için taraftarlardan birlik çağrısı
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Sivasspor'un geleceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle Elli Sekiz Taraftarlar Derneği öncülüğünde Kongre Müzesi Bahçesi'nde basın açıklaması düzenlendi. Taraftarlar, başkan adayı çıkmaması ve yönetimsel sıkıntılara dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sivasspor'un geleceğine ilişkin yaşanan belirsizlikler nedeniyle Elli Sekiz Taraftarlar Derneği öncülüğünde basın açıklaması düzenledi.

Kongre Müzesi Bahçesinde bir araya gelen taraftarlar, attıkları tezahüratlarla ve pankartlarla takımlarına destek verdi. Kulüpte başkan adayı çıkmaması ve yaşanan yönetimsel sıkıntılar nedeniyle düzenlenen basın açıklamasında, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Taraftarlar, Sivasspor'a sahip çıkılması çağrısında bulunurken, emniyet güçleri de etkinlik süresince güvenlik önlemleri aldı.

Grup adına açıklamalarda bulunan Fatih İlter, " Sivasspor'un içerisinde bulunmuş olduğu durum hem üzücü hem de Sivasspor'a yakışmayan Sivasspor camiasına yakışmayan bir durumdur. Biz bunların çözülmesini, Sivasspor'un önünün açılmasını, Sivasspor'un refaha kavuşturulmasını, borçlarına bir çare bulunmasını nerede ne kadar Sivaslı varsa, ne kadar zenginimiz, ne kadar ileri gelenimiz, ne kadar iş adamımız, ne kadar siyasimiz varsa herkesin elini taşı altına koyup Sivasspor'u bu durumdan çıkarması gerekiyor. Birkaç gündür güzel haberler alıyoruz ancak bu bizim için yeterli değil. Sivasspor'un yeri Süper Lig'dir. Sivas'ın en büyük markası Sivasspor'dur. Bu 7 milyon Sivaslı'nın Sivasspor derdine sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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