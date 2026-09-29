Sivasspor, Pendikspor maçı öncesi antrenmanda çift kale maç yaptı

Sivasspor, Pendikspor maçı öncesi antrenmanda çift kale maç yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Cuma 17.00'de Orfa Yap Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı, pas ve atletik çalışmaların ardından çift kale maçla tamamlandı.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA