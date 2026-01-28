Sivasspor'da, Pendikspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı turnuva ile tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor - Pendikspor karşılaşması, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS