Haberler

Sivasspor'da, Pendikspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da, Pendikspor maçı hazırlıkları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçında Pendikspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetimindeki ekip, idmanı turnuva ile tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı turnuva ile tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor - Pendikspor karşılaşması, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Adanalı seyyar satıcı 'milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum' deyip isyan etti

Adanalı adam "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var
Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Kim doğru söylüyor? Dünyanın konuştuğu iddiaya yalanlama geldi