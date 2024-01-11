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Sivasspor maçı sonrası harekete geçtiler! Galatasaray'da Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek

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Galatasaray, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Timur, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem olayları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili bir açıklama yapacak.

Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

ERDEN TİMUR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.

Sivasspor maçı sonrası harekete geçtiler! Galatasaray'da Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek

Kaynak: Haberler.com / Spor

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