Sivasspor maçı sonrası harekete geçtiler! Galatasaray'da Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek

Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

ERDEN TİMUR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.