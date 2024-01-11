Sivasspor maçı sonrası harekete geçtiler! Galatasaray'da Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek
Galatasaray, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Timur, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem olayları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili bir açıklama yapacak.
Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
ERDEN TİMUR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.