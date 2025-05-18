Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı

Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
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Süper Lig'de Samsunspor'a kaybeden Sivasspor, ligden düşen üçüncü takım oldu. Daha önce Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç, küme düşme haberi sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Samsunspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 1-0 kazandı.

SİVASSPOR KÜME DÜŞTÜ

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 32. dakikada Landry Dimata kaydetti. Sivasspor'da Murat Paluli, karşılaşmanın 90+3'ncü dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 60'a çıkaran Samsunspor, bir haftalık aranın ardından yeniden üçüncülük koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 35 puanda kalarak Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından ligden düşen üçüncü ekip oldu. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise ligde BAY geçecek.

EMRE KILINÇ'IN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Maçın sonunda Sivasspor'un ligde düşmesi sonucu daha önceki yıllarda uzun süre Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç, küme düşme haberi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Emre Kılınç, Sivasspor'daki eski arkadaşları ile uzun süre sohbet ederek üzüntülerine ortak oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Demir:

Gs alsın yavruyu yazık hahahhaha

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