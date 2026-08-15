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Sivasspor, Kayserispor Maçı İçin Kayseri'ye Gidiyor

Sivasspor, Kayserispor Maçı İçin Kayseri'ye Gidiyor
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak öğleden sonra karayoluyla Kayseri'ye hareket edecek.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra karayoluyla Kayseri'ye giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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