Sivasspor-Kasımpaşa Maçının İptali Gündemde

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Sivas 4 Eylül Stadyumunun zemini karla kaplandı. Maçın hakemi Burak Pakkan ile TFF yetkilileri zemini inceledi.

Süper Lig'de bugün oynanacak olan Sivasspor-Kasımpaşa maçının hakemi Burak Pakkan, yoğun kar yağışı nedeniyle zemini karla kaplanan Sivas 4 Eylül Stadyumunun zeminini inceledi.

Yardımcı hakemler ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Pakkan, bir süre saha zeminine baktı ve incelemelerde bulundu.

Stadyum çalışanlarına sahayı temizleme talimatı veren Pakkan, müsabakanın başlama saatine yakın zemini inceleyip maçla ilgili kararı vereceği de öğrenildi.

Diğer yandan Sivas'ta yoğun kar yağışı devam ediyor. - SİVAS