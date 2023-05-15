Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü hafta maçında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.