Sivasspor ilki başardı! Avrupa'da daha erken gol atan başka Türk takımı yok
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Ballkani karşısında 37. saniyede 1-0 öne geçerek Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü kaydetti.
Sivasspor ile Ballkani, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz Türk futbol tarihine geçen bir gol attı.
AVRUPA'DA EN ERKEN GOL
Opta verilerine göre, Ballkani filelerini 37. saniyede havalandıran Sivasspor orta sahası Fredrik Ulvestad, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.
ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK
Karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz, 20 ve 31. dakikada yediği gollerle 2-1 geri düştü ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
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