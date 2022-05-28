Sivasspor ile tarih yazıp Avrupa kapısını açtı! Rıza Çalımbay dünyaca ünlü lige transfer oluyor - Haberler

Sivasspor ile tarih yazıp Avrupa kapısını açtı! Rıza Çalımbay dünyaca ünlü lige transfer oluyor
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Sivasspor'u 3 senedir Avrupa'ya götüren ve kulübe 55 yıllık tarihinde ilk kez kupa kazandıran teknik direktör Rıza Çalımbay'ı Stuttgart takibe aldı. Bu sezon son dakika golüyle ligde kalmayı başaran Stuttgart'ın teknik direktör Pellegrino Matarazzo ile yollarını ayırarak göreve Rıza Çalımbay'ı getirmek istediği ifade ediliyor.
Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası finalini yakından takip eden Alman ekibi Stuttgart'ın yetkilileri, Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay'a kancayı taktı.
Fanatik'in haberine göre, Pellegrino Matarazzo ile yolları ayırmanın planlarını yapan Stuttgart kulübünün yetkilileri, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve kulübüyle olan sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmayan Rıza Çalımbay'ı yakın takibe aldı.
Sivasspor - Kayserispor finalini yerinden takip eden yetkililerin kariyerindeki ilk kupasını kazanan 59 yaşındaki teknik direktör ile ilgili olumlu rapor verdiği öğrenildi. Bundesliga'da sezonu 33 puanla tamamlayan Stuttgart, 34 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.
Sivasspor ise Süper Lig'i 54 puanla 10. basamakta tamamladı. Kırmızı Beyazlılar, 38 maçta 14 galibiyet, 12'şer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Rıza Çalımbay'la son 2 yıldır Avrupa'da mücadele eden Yiğidolar, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u devirip kupaya uzanarak bu serisini de 3 yıla çıkardı.