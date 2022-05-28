Sivasspor ile tarih yazıp Avrupa kapısını açtı! Rıza Çalımbay dünyaca ünlü lige transfer oluyor - Haberler

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası finalini yakından takip eden Alman ekibi Stuttgart'ın yetkilileri, Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay'a kancayı taktı.

RIZA ÇALIMBAY'I TAKİBE ALDILAR

Fanatik'in haberine göre, Pellegrino Matarazzo ile yolları ayırmanın planlarını yapan Stuttgart kulübünün yetkilileri, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve kulübüyle olan sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmayan Rıza Çalımbay'ı yakın takibe aldı.

DENEYİMLİ HOCA İÇİN OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Sivasspor - Kayserispor finalini yerinden takip eden yetkililerin kariyerindeki ilk kupasını kazanan 59 yaşındaki teknik direktör ile ilgili olumlu rapor verdiği öğrenildi. Bundesliga'da sezonu 33 puanla tamamlayan Stuttgart, 34 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

SİVASSPOR 3 YILDIR AVRUPA'YA GİDİYOR

Sivasspor ise Süper Lig'i 54 puanla 10. basamakta tamamladı. Kırmızı Beyazlılar, 38 maçta 14 galibiyet, 12'şer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Rıza Çalımbay'la son 2 yıldır Avrupa'da mücadele eden Yiğidolar, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u devirip kupaya uzanarak bu serisini de 3 yıla çıkardı.

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