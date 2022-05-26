Sivasspor ile tarih yazdı! 59 yaşındaki Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde ilki yaşadı - Haberler

Kayserispor ile Sivasspor, Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde bir ilki başardı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE İLK KUPASINI KAZANDI

Türkiye Kupasını kazanan Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay ilk kez böylesine bir zaferin mutluluğunu yaşadı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ile sayısız kupa kazanan deneyimli hoca, 21 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasını 59 yaşında memleketinin takımıyla kazandı.

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