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Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı. Antrenmanlarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdüren takım, yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Onvo Antalyaspor maçının ardından 2 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla 8 Aralık Pazar günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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