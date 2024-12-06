Üye Girişi
Haberler
'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

 Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

 Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Süper Lig 2024-2025 Sezonu'nun 15. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de takıma tatlı ikramında bulundu. Maç, 8 Aralık'ta Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu'nun 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise idmanı ziyaret ederek takıma tatlı ikram etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çıkış çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü görevine getirilen Şahin Ertem de, kulübü ziyaret ederek, Başkan Bahattin Eken, Başkan vekili Burak Özçoban ve Asbaşkan Faruk Taşseten ile birlikte antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Türkiye ile ilgili soruya Putin'den skandal yanıt
img

İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
img

Verdiği örnek istifa bile getirebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Beş Şehir eserinde kaç şehir anlatılıyor? Trabzonspor'a verilen penaltı doğru mu, yanlış mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Trabzonspor -Kasımpaşa)? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam beş bölümden oluşan "Beş Şehir" adlı eserinde adlarının geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır? Dursun Özbek neden PFDK'ya sevk edildi, hangi maddeden sek edildi, ceza alacak mı? 2022-2023 sezonunda Türkiye'de tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona oranla nasıl değişmiştir? Emekli maaş zammı enflasyon farkı 2025 Hangisi, 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlannin arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş ... Türkiye'de en çok hangi balık avlanıyor? TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de 273.915 ton ile en çok hangi balık avlanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.