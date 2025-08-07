Sivasspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde devam ediyor. Antrenmanlar ısınma hareketleriyle başlayıp, pas ve taktik çalışmalarıyla son buluyor.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan kırımızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum'a gidecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
