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Sivasspor’dan anma mesajı

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Sivasspor’dan anma mesajı
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Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri’de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu acı olayın asla unutulmayacağını belirtti ve hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve Türk futbol tarihinin en acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçen elim hadisenin 59. yıl dönümünde, hayatını kaybeden 43 taraftarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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