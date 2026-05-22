Haberler

Özbelsan Sivasspor'da yeni yönetim arayışı sürüyor

Özbelsan Sivasspor'da yeni yönetim arayışı sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'da başkan adayı çıkmaması üzerine divan kuruluna devredilen kulüpte, yeni yönetim oluşturulması için Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun ile görüşmeler yapıldı. Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, güçlü bir yönetim için çalışmaların sürdüğünü ve genel kurulun en kısa sürede toplanacağını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da başkan adayı çıkmaması sonucu divan kuruluna devredilen kulüpte, yeni yönetimin oluşturulması için çalışmalar sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un sağlıklı ve güçlü bir yönetim oluşturabilmesi amacıyla temasların sürdürüldüğü belirtildi.

Sivasspor'a dair sözü, fikri ve önerisi olan herkesin dinlendiği ve tavsiyelerin alındığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda bugün Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun ile bir araya gelindiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, şunları kaydetti:

"Şehrimizin iki önemli yöneticisi de tam bir 'Yiğido' ruhuyla sürecin sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. Valimiz ve belediye başkanımız, Sivasspor'a her zamankinden daha fazla destek olma konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Yönetimin oluşturulması noktasında, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile birlikte hareket ederek güçlü bir yönetim yapısının oluşturulması adına gerekli gayreti göstereceklerini belirtmişlerdir. Bizler de bir süre daha temaslarımızı sürdürecek, birkaç gün içerisinde Abdullah Güler ile yapılacak istişareler sonucunda üzerinde uzlaşı sağlanacak bir yönetime kulübümüzü teslim etmek amacıyla genel kurulu mümkün olan en kısa sürede toplayacağız. Sivasspor'umuzu sağlam ellere teslim ederek, geleceğe güvenle taşıyacağız. Bu yokuşu da birbirimize omuz vererek birlikte aşacak, yeniden başarı dolu günlere ulaşacağız."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Yeni danışmanından ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP mutlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den Guardiola'ya unutamayacağı jest

Ayrılacağını açıkladıktan sonra olanı hayatı boyunca unutamayacak
Semih Kılıçsoy hakkında son karar çıktı

Semih hakkında son karar çıktı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı