Özbelsan Sivasspor'da yeni yönetim arayışı sürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da başkan adayı çıkmaması sonucu divan kuruluna devredilen kulüpte, yeni yönetimin oluşturulması için çalışmalar sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un sağlıklı ve güçlü bir yönetim oluşturabilmesi amacıyla temasların sürdürüldüğü belirtildi.

Sivasspor'a dair sözü, fikri ve önerisi olan herkesin dinlendiği ve tavsiyelerin alındığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda bugün Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun ile bir araya gelindiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, şunları kaydetti:

"Şehrimizin iki önemli yöneticisi de tam bir 'Yiğido' ruhuyla sürecin sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. Valimiz ve belediye başkanımız, Sivasspor'a her zamankinden daha fazla destek olma konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Yönetimin oluşturulması noktasında, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile birlikte hareket ederek güçlü bir yönetim yapısının oluşturulması adına gerekli gayreti göstereceklerini belirtmişlerdir. Bizler de bir süre daha temaslarımızı sürdürecek, birkaç gün içerisinde Abdullah Güler ile yapılacak istişareler sonucunda üzerinde uzlaşı sağlanacak bir yönetime kulübümüzü teslim etmek amacıyla genel kurulu mümkün olan en kısa sürede toplayacağız. Sivasspor'umuzu sağlam ellere teslim ederek, geleceğe güvenle taşıyacağız. Bu yokuşu da birbirimize omuz vererek birlikte aşacak, yeniden başarı dolu günlere ulaşacağız."