Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor Demir Grup Sivasspor, 30 Temmuz Cumartesi günü, Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti. Demir Grup Sivasspor, 30 Temmuz Cumartesi günü, Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, oyuncular daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı. Spor AA / Göksel Cüneyt İğde TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Atatürk Olimpiyat Stadyumu Süper Kupa Sivasspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.