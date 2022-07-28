Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor
Demir Grup Sivasspor, 30 Temmuz Cumartesi günü, Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti.
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Demir Grup Sivasspor, 30 Temmuz Cumartesi günü, Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, oyuncular daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.
Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.
Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor