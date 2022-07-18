Sivasspor'da kaptan Hakan Arslan'a sürpriz doğum günü

Sivasspor'da 34 yaşına giren kaptan Hakan Arslan'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Avusturya'da kampta bulunan Sivasspor'da takım kaptanlarından Hakan Arslan için öğle yemeğinin ardından sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Hakan, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor