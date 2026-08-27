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Sivasspor, Batman Petrolspor Maçına Hazır

Sivasspor, Batman Petrolspor Maçına Hazır
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig 4. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürdü. Antrenmanda pas, taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Batman Petrolspor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşması,29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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