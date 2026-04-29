Sivasspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, top koruma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
