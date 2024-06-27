Sivasspor'da alt yapı oyuncuları ve kiralık futbolcuların ilk antrenmanı yapıldı

Sivasspor'da alt yapı oyuncuları ve geçtiğimiz sezon farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen futbolcular, Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren ise a takım oyuncuları yeni sezonun starını verecek.

Genç oyuncular 3 gün boyunca teknik heyet tarafından değerlendirilecek.

Çalışmaları Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkanlar Faruk Taşseten ile Burak Özçoban da takip etti. - SİVAS