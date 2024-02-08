Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Mijo Caktas, ise takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Çaykur Rizespor 11 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Mijo Caktas, ise takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor 11 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Rizespor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title