Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı için hazır
Sivasspor, Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.
Sivasspor ile Çaykur Rizespor yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS