Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS