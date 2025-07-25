Sivasspor Bolu'da Kamp Yapmaya Devam Ediyor

Sivasspor Bolu'da Kamp Yapmaya Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Bolu'da antrenman çalışmalarına devam ediyor. Takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve atletik koşuların ardından çift kale maç yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve atletik koşular yapan kırmızı beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kocaelispor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular ise yenileme ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Yeni transfer Benjamin Kimpioka da takımla çalışmalarda yer aldı.

Sivasspor, günün ikinci antrenmanıyla Bolu kampındaki hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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