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Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazır

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazır
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında yarın Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki çalışmalarda sakat oyuncuların durumu takip edildi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, bugünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak sahada düz koşu yaparken, Garry Rodrigues ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Bodrum FK yarın saat 15.00'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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