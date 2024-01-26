Sivasspor-Beşiktaş Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 23. hafta maçının biletleri satışa çıktı. Maç 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 23. hafta maçının bilet satışı başladı.
Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 400 TL
Maraton Alt: 300 TL
Maraton Üst: 300 TL
Güney Alt: 200 TL
Güney Üst: 200 TL
Bayan Tribün: 200 TL
Misafir Tribün: 260 TL - SİVAS