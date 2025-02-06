Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen hazırlıklar, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla sürüyor.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, daha sonra taktik çalışmalar ve çift kale maç yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor