Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı

Ünlü menajer Ayşer Barım'ın kardeşi de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Binlerce kişinin kaçışı sonrası OHAL ilanı
Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı

İşte gıdalarda en çok hile yapan şehir

Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen hazırlıklar, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla sürüyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, daha sonra taktik çalışmalar ve çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
img

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
img

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu
img

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Filistinliler için zorla yerinden etme planı

İsrailli bakandan skandal talimat
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.