Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, daha sonra taktik çalışmalar ve çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.