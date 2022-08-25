Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda etti! Yiğidolar yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında evinde Malmö'yü ağırlayan Sivasspor, 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Sivasspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında DG Sivasspor, sahasında İsveç takımı Malmö ile karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleyi 2-0 kaybederek Avrupa Ligi defterini kapattı.

SİVASSPOR, KONFERANS LİGİ'NDE

Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Birmancevic ve 90. dakikada Kiese Thelin kaydetti. İlk maçı da 3-1 kaybeden temsilcimiz bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda etti. Yiğidolar yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.