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Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda etti! Yiğidolar yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında evinde Malmö'yü ağırlayan Sivasspor, 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Sivasspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında DG Sivasspor, sahasında İsveç takımı Malmö ile karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleyi 2-0 kaybederek Avrupa Ligi defterini kapattı.

SİVASSPOR, KONFERANS LİGİ'NDE

Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Birmancevic ve 90. dakikada Kiese Thelin kaydetti. İlk maçı da 3-1 kaybeden temsilcimiz bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda etti. Yiğidolar yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Sivasspor Spor Haberler

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