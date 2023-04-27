Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sivasspor'a sakat oyunculardan müjde

Sivasspor'a sakat oyunculardan müjde

Spor Haberleri

DG Sivasspor'da, sakatlıkları geçen Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

DG Sivasspor'da, sakatlıkları geçen Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sivasspor'da sakat futbolculardan güzel haber geldi. Uğur Çiftçi, Leke James ve Aladdin Okumuş, haftalardır sakatlığı nedeniyle takımla beraber idmana çıkamamıştı.

Kırmızı-beyazlı kulübün konu ile ilgili sosyal medya hesabından 4 futbolcunun idmandaki fotoğrafıyla yapılan paylaşıma, "Sivasspor'umuzda sakatlıkları geçen, Uğur Çiftçi, Leke James, Alaaddin Okumuş takımla birlikte çalışmalara başladı" notu eklendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title