Sivasspor, yeni sezona hazırlanıyor
Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde çift antrenmanla sürdürdü. Sabah koordinasyon ve kondisyon, akşam ise dar alan ve çift kale oyunları yapıldı.
Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.
Yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, günü akşam antrenmanında gerçekleştirilen ısınma çalışmaları ve dar alan oyunları, çift kale oyunları ile tamamladı.
Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarını yarın kulüp tesislerinde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı