Bu hafta da olmadı! Süper Lig'in köklü ekibi 136 gündür galibiyete hasret Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan DG Sivasspor, tam 136 gündür galibiyete hasret. Sivasspor an itibariyle ligde 17. sırada yer alıyor. Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 136 gündür kazanamıyor. Sivas temsilcisi, son galibiyetini geçen sezonun son haftasında oynanan Kayserispor maçında 2-1'lik skorla almıştı. 8 MAÇTA 13 GOL YEDİLER Yiğidolar, o maçtan sonra ligde oynadığı 8 maçın 4'ünü kaybederken, 4'ünden de beraberlikle ayrıldı. Son 8 karşılaşmada kalesinde 13 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

Sivasspor'un son 8 maçta aldığı skorlar şöyle: Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

Adana Demirspor-Sivasspor: 3-0

Sivasspor-Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Sivasspor: 3-1

Sivasspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Sivasspor-İstanbulspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Sivasspor: 2-1

Sivasspor-Hatayspor: 1-2 Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Hatayspor Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

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