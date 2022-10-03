Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu hafta da olmadı! Süper Lig'in köklü ekibi 136 gündür galibiyete hasret

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan DG Sivasspor, tam 136 gündür galibiyete hasret. Sivasspor an itibariyle ligde 17. sırada yer alıyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 136 gündür kazanamıyor. Sivas temsilcisi, son galibiyetini geçen sezonun son haftasında oynanan Kayserispor maçında 2-1'lik skorla almıştı.

8 MAÇTA 13 GOL YEDİLER

Yiğidolar, o maçtan sonra ligde oynadığı 8 maçın 4'ünü kaybederken, 4'ünden de beraberlikle ayrıldı. Son 8 karşılaşmada kalesinde 13 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

Sivasspor'un son 8 maçta aldığı skorlar şöyle:

  • Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
  • Adana Demirspor-Sivasspor: 3-0
  • Sivasspor-Alanyaspor: 1-1
  • Beşiktaş-Sivasspor: 3-1
  • Sivasspor-Fatih Karagümrük: 0-0
  • Sivasspor-İstanbulspor: 1-1
  • MKE Ankaragücü-Sivasspor: 2-1
  • Sivasspor-Hatayspor: 1-2
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hatayspor Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title