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Sivaslı sporcular Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü

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Sivaslı sporcular İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Sivaslı sporcular İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Pars Akademi Spor Kulübü, Dünya Etnospor Birliği ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 8-10 Eylül tarihleri arasında Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen organizasyonda takım halinde şampiyon oldu.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Hasan Kama, AA muhabirine, şampiyon olan takımı kutladığını söyledi.

Başarılarından dolayı emeği geçen antrenör ve sporculara teşekkür eden Kama, "Sporcularımızı en iyi şekilde hazırlayan antrenörlerimiz Hakan Cilan ve Muhammet Gül önderliğinde büyük emek, disiplin ve özveriyle çalışarak bu gururu Sivas'ımıza ve kulübümüze yaşatan tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum." dedi.

Kama, katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem'e de teşekkür etti.

Kaynak: AA
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