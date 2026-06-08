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Sivaslı judocular Balkan şampiyonasında zirvede

Sivaslı judocular Balkan şampiyonasında zirvede
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Kuzey Makedonya'da düzenlenen Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular, 38, 42 ve 46 kiloda Balkan şampiyonu olurken, bir sporcu da Balkan 5.'si oldu.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular önemli başarılara imza atarak Türkiye'ye ve Sivas'a madalya sevinci yaşattı.

Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonada mücadele eden sporcular, hem bireysel hem de takım performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Sivaslı sporculardan Furkan Yiğiter 38 kiloda Balkan şampiyonu olurken, Yahya Gez 42 kiloda, Davut Gez ise 46 kiloda Balkan şampiyonluğuna ulaştı. Aynı kategoride mücadele eden Mehmet Eren Yılmaz ise 46 kiloda Balkan 5.'si olarak önemli bir derece elde etti.

Elde edilen başarıların ardından Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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