Sivaslı genç güreşçi olimpiyat şampiyonu oldu - Haberler

- Sivaslı genç güreşçi olimpiyat şampiyonu oldu

Okullar Arası Dünya Güreş Şampiyonası'nda (ISF Gymnasiade Normandy 2022), Türkiye'yi temsil eden Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi öğrencisi Mehmet Can Üngör, şampiyon oldu

SİVAS - Okullar Arası Dünya Güreş Şampiyonası'nda (ISF Gymnasiade Normandy 2022), Türkiye'yi temsil eden Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi öğrencisi Mehmet Can Üngör, şampiyon oldu.

Fransa Normandiya'da 14-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen olimpiyatlara katılan Sivaslı genç güreşçi olimpiyat birincisi oldu. 110 kilo serbest stil erkekler kategorisinde finalde Finlandiyalı rakibini 10-0'lık büyük farkla yenen Üngör, şampiyon olarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. Üngör, güreşin bir aile geleneği olduğunu belirterek, abisinin Avrupa şampiyonu, amcasının dünya üçüncüsü, babasının ise Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

"Taha Akgül'ü örnek alıyorum"

Mehmet Can Üngör, Sivaslı milli sporcu Taha Akgül'ü örnek aldığını belirterek, "Bu spora merak salmamın nedeni ailemden herkesin güreşçi olması. Dedemin Babamın, Amcalarımın aile geleneği olduğu için biz de merak saldık bu işe. Abim Avrupa şampiyonu, amcam dünya üçüncüsü, babam Türkiye şampiyonu. Güreş eğitimine 1 buçuk senedir katıldım burada hocalarımın eşliğinde baya yoğun tempoyla çalıştık. İlk başta Türkiye şampiyonu oldum ve Fransa'da düzenlenen gençlik olimpiyatlarına hak kazandım. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalıştım ve şampiyon oldum. Final müsabakasında Finlandiyalı arkadaşımızla güreştim. Güzel çekişmeli bir maç oldu ama galip gelen taraf ben oldum ve 10-0 yendim. İlerdeki hedefim bu şampiyonluk merdivenin ilk basamağı ilerdeki şampiyonluk ve derecelerimde Taha Akgül abimizi örnek alarak en iyi şekilde derece yaparak daha üst seviyelere gelmek istiyorum. Önümüzde dünya şampiyonası var ona hazırlanarak bayrağımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sivas'a kulüp istiyoruz"

Mehmet Can'ın güreş antrenörü İsa Sarı, Sivas'ta güreş kulübü bulunmadığı için yetiştirdikleri birçok şampiyon sporcunun farklı illerdeki büyük kulüplere gittiğini söyleyerek, "Bizim için kolay olmadı çok çalıştık, gerek haftanın 6 günü antrenmanlarını sabah ve akşam olmak üzere devam etti. Neticelerini alıyoruz, Mehmet Can'da onlardan bir örneği, bundan sonraki süreçler kolay olmayacak daha da zorlaşacak. Önümüzde yıldızların dünya şampiyonası var ona hazırlıklarımız sürüyor. Sivas'ta güreş adına bir kulübümüzün tam donanımlı bir şekilde olmasını istiyoruz. Sivas bu iş için çok yatkın, altyapıda birçok öğrencilerimiz çalışmalarımız sürüyor. En büyük sıkıntımız birçoğunu büyük kulüplere gönderiyoruz. Bugün mesela Taha Akgül'ün Ankara'da olduğu gibi. Neden çocuklarımızı güzel bir kulüp adı altında toplayamıyoruz. Çocuklarımızın yetiştirdiklerimizin hepsi farklı illerde farklı kulüplerde mücadele ediyor. Birçoğu Sivaslı bizim yetiştirdiğimiz çocuklardır" ifadelerini kullandı.