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Sivaslı genç eskrimciler, Adıyaman'da düzenlenen U10-U12-U14 Epe ve Kılıç MCT Nox Anadolu Kupası'nda önemli başarılara imza attı. 10 ilden 204 sporcunun katıldığı organizasyonda Sivas'ı temsil eden sporcular, toplam 13 kupa ve 22 madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.

Adıyaman'da gerçekleştirilen U10-U12-U14 Epe ve Kılıç MCT Nox Anadolu Kupası'nda Sivaslı sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

10 farklı ilden 204 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Sivaslı eskrimciler, farklı yaş kategorilerinde kürsüye çıkmayı başardı. Kılıç ve epe branşlarında mücadele eden sporcular, elde ettikleri derecelerle Sivas'ın eskrim alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Turnuvada U10 Erkek Kılıç kategorisinde Ömer Agah Arslan birinci, Muhammed Emin Yıldız üçüncü oldu. U10 Kadın Kılıç kategorisinde Erva Özdemir ikinci, Umay Açina Duman üçüncü sırayı elde etti. Aybüke Göktaş altıncı, Rüya Betül Çelimli ise sekizinci oldu. U12 Erkek Kılıç kategorisinde Ömer Bera Çitkıran birincilik kürsüsüne çıkarken, Ömer Agah Arslan ikinci oldu. Taha Berk Yıldız ve Muhammed Asaf Arslan üçüncülüğü paylaştı. Asaf Ayaz Demir ise beşinci sırada yer aldı. U12 Kadın Kılıç kategorisinde İlknur Ebrar Özdemir birinci olurken, Ayşe Şura Doğan ve Hatice Soygüden üçüncülük elde etti. Zeynep Göktaş ise yedinci oldu. U14 Erkek Kılıç kategorisinde Muhammed Asaf Arslan beşinci, Ömer Bera Çitkıran altıncı sırada yer aldı. U14 Kadın Kılıç kategorisinde ise İlknur Ebrar Özdemir altıncı, Zeynep Su Göktürk sekizinci oldu.

Epe branşında da başarılı sonuçlar alan Sivaslı sporculardan U10 Kadın Epe kategorisinde Zümra Eflin Korkmaz birinci, Aişe Hümeyra Cenik ikinci oldu. U14 Erkek Epe kategorisinde ise Mehmet Emir Korkmaz altıncı sırayı elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı