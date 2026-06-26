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Sivas atletizminde gurur tablosu

Sivas atletizminde gurur tablosu
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U20 Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde Sivas SEM sporcuları Muhammed Arda Kıratik 1500 ve 3000 metrede şampiyon olurken, Nisanur Taşçı 5000 metrede ikinci, Emir Yılmaz yüksek atlamada üçüncü oldu. Sporcular milli takıma seçilerek Sivas'a gurur yaşattı.

U20 Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde mücadele eden Sivas Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, elde ettikleri şampiyonluk ve derecelerle milli takıma seçilerek Sivas atletizmine büyük gurur yaşattı.

U20 Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde mücadele eden Sivas Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları, elde ettikleri derecelerle hem Sivas'ın hem de Türk atletizminin gururu oldu.

Şampiyonada 1500 metrede yarışan SEM sporcusu Muhammed Arda Kıratik, Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma seçilmeye hak kazandı. Başarılı atlet, şampiyonanın ikinci gününde çıktığı 3000 metre yarışında da rakiplerini geride bırakarak bir kez daha Türkiye Şampiyonu oldu ve milli takım kadrosundaki yerini perçinledi.

Kadınlar 5000 metre yarışında mücadele eden Nisanur Taşçı, Türkiye ikinciliğini elde ederek milli takım forması giymeye hak kazandı.

Yüksek atlama branşında yarışan Emir Yılmaz ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcu, elde ettiği dereceyle Avrupa hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı.

Sivas Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ise, sporcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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