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Sivas'ta U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör kavga etti, polis ayırdı

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Sivas'ta U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör kavga etti, polis ayırdı Haber Videosunu İzle
Sivas'ta U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör kavga etti, polis ayırdı
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Sivas'ta U14 Ligi'nde Altınayspor ile Yerlikayaspor arasındaki maçta saha kenarında bir futbolcunun babası ile antrenör arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler ve polis müdahale ederek tarafları ayırdı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta U14 Ligi müsabakasında saha kenarında bir futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı.

Sivas'ta U14 Ligi'nde mücadele eden Altınayspor ile Yerlikayaspor arasındaki müsabakaya gölge düştü. Spor Vadisi'nde oynanan maçın ilk yarı düdüğüyle birlikte saha kenarı karıştı. Bir genç futbolcunun babası ile antrenör arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahale etmesiyle taraflar yatıştırıldı.

Kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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