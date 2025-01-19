Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi

Sivas'ta TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası Finali Gerçekleşti

Sivas'ta TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası Finali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜGVA Sivas Temsilciliği tarafından düzenlenen GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası finalinde Ahmet Ayık Spor Lisesi, Hacı Mehmet Sabancı Lisesi'ni mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvada dereceye giren ekipler kupa ve madalyalarını aldı.

Sivas'ta TÜGVA GençLig Futbol Turnuvası finali yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sivas Temsilciliği, gençleri spora teşvik etmek, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla 'GençLig' Liseler Arası Futbol Turnuvası düzenledi.

27 takımın katıldığı turnuvanın finalinde rakibi Hacı Mehmet Sabancı Lisesi'ni mağlup eden Ahmet Ayık Spor Lisesi şampiyon oldu.

Turnuvada dereceye giren Ahmet Ayık Spor Lisesi, Hacı Mehmet Sabancı Lisesi ve İhramcızade İmam Hatip Lisesi'ne kupa ve madalyaları verildi.

Şampiyon takım, Türkiye genelindeki diğer il şampiyonlarıyla karşılaşarak Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
img

Bayraktar TB3 dengeleri değiştirecek bir ilke imza attı
img

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
img

Ateşkese saatler kala İsrail uçakları Gazze'ye broşürler attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti
İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.