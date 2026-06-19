Minik devler parkede kıyasıya yarıştı

Sivas'ta düzenlenen Basketbol Minikler A İl Birinciliği müsabakalarında minik sporcular şampiyonluk için ter döktü.

Sivas'ta düzenlenen Basketbol Minikler A İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda minik sporcular, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Basketbol İl Temsilciliği organizasyonunda gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Minikler A İl Birinciliği müsabakalarında birbirinden çekişmeli maçlar oynandı.

Turnuva sonunda rakiplerini geride bırakan Gaziosmanpaşa İlkokulu il birincisi olarak şampiyonluğa ulaştı. .

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Takımlara kupa ve madalyaları; Gaziosmanpaşa İlkokulu Müdürü Ömer Doğan, Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu Müdürü Hakan Arısoy, Lütfü Abay İlkokulu Müdür Yardımcısı Yüksel Yıldırım ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı