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Futsalda şampiyonluk sevinci

Futsalda şampiyonluk sevinci
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Sivas'ta düzenlenen Gençler B Futsal İl Birinciliği müsabakalarında Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Sivas'ta düzenlenen Gençler B Futsal İl Birinciliği müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Futsal Gençler B İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda şampiyonluk ipini Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi göğüsledi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Futsal İl Temsilciliği organizasyonunda, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Futsal Gençler B İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Rıza Çalımbay Spor Salonu'nda düzenlenen ve 11 takımın mücadele ettiği turnuva, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Müsabakalar sonunda Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi il birincisi olurken, Sivas Lisesi ikinci, Gazi Lisesi üçüncü ve Bahçeşehir Koleji dördüncü sırada yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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