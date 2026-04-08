Sivas'ta anlamlı müsabaka

Sivas'ta şehitlerin hatırasına özel futsal maçı organize edildi. Taha Akgül Spor Salonunda oynanan maçta il protokolü, emniyet güçleri, gençlik ve spor ile basın mensupları aynı sahada mücadele etti.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılı Polis Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şehitlerin aziz hatırasına ithafen düzenlenen özel futsal maçı, dostluk ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Taha Akgül Spor Salonunda oynanan gösteri maçına, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve il protokolü de katıldı. Renkli görüntülere sahne olan maçta, il protokolü, emniyet güçleri ile basın mensupları aynı sahada mücadele etti.

Özel formalar hazırlandı

15'er dakikalık iki devre halinde oynanan maçta, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel olarak hazırlanan formalar dikkat çekti. Formanın sırtında yer alan 58 numaranın üzerinde, Sivaslı şehitlerin isimleri yer aldı. Bu özel detayla, kahraman polislerin anısı sahada yaşatıldı.

Maç ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, müsabakaya katılan takımlara teşekkür ederek maçın dostluk içerisinde oynandığını söyledi. Vali Şimşek, "Emniyet teşkilatımız, ülkemiz ve milletimizin huzuru ve kamu düzeni için hukukun üstünlüğünü de gözeterek milletimizin can ve mal güvenliği için yedi gün yirmi dört saat canla başla büyük bir fedakarlıkla görev yapıyorlar. Tabi görev yaparken de canını ortaya koyuyorlar. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı