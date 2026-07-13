Sivas'ta tenis takımı seçmeleri yapılacak

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında oluşturulacak kız ve erkek tenis takımları için seçmeler düzenlenecek.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında oluşturulacak kız ve erkek tenis takımları için seçme düzenleyecek. Tenise ilgi duyan genç sporcular, yapılacak seçmelerle Sivas'ı temsil etme fırsatı yakalayacak.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Takım Seçmeleri 21, 22 ve 23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Seçmelere 2012, 2013 ve 2014 doğumlu kız ve erkek sporcular katılabilecek.

Seçmeler, 4 Eylül Spor Vadisi'nde bulunan tenis kortlarında yapılacak. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele edecek takımın belirlenmesi amacıyla düzenlenecek organizasyonda başarılı olan sporcular, Sivas'ı temsil etme hakkı kazanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı